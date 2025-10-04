ΑΕΛ Novibet - Βόλος: Ο Κόμπα στο 3' πάγωσε τους γηπεδούχους
Ο Βόλος άνοιξε το σκορ μόλις στο 3' με τον Κόμπα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.
Στην πρώτη φάση του θεσσαλικού ντέρμπι ο Βόλος άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.
Ο Λάμπρου έκανε τη σέντρα, ο Χουάνπι έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο δοκάρι, έπειτα από παρέμβαση του Μελίσσα και ο Κόμπα από κοντά πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ.
Δείτε το γκολ του Βόλου
@Photo credits: INTIME, Γιώργος Κυδωνάς
