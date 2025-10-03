Πανσερραϊκός: Αποστολή με οκτώ παίκτες εκτός για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης
Η ομάδα των Σερρών αντιμετωπίζει για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 την ομάδα της Αρκαδίας και αναζητά την πρώτη της νίκη. Για τον Πανσερραϊκό ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή (για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR) και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Λιάσος, Δοϊρανλής, Μπρούκς, Γκιγιομιέ, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Μάρας, Καρέλης και Γκριν.
Εκτός αποστολής έμειναν ο Βόλνει που συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις ωστόσο δεν είναι 100% έτοιμος, οι Ομεονγκά, Λεό και Σακαλίδης που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, oι τραυματίες Γκαλβάν και Αρμουγκόμ, όπως και οι Ουαγκέ - Παπαδημητρίου. Στο σύνολο οκτώ δηλαδή ενώ εκτός θα είναι και οι Σαββίδης, Σαλβάνος που θα αγωνιστούν με την Κ19.
