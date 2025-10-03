Ο Ισπανός μπακ του Ατρομήτου, Κίνι, έκανε αρθροσκοπικό καθαρισμό και θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα 3-4 εβδομάδων.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Κίνι. Ο Ισπανός μπακ του Ατρομήτου αντιμετώπιζε πρόβλημα μετά το εντός έδρας ματς με τον Άρη και αποφασίστηκε να κάνει άμεσα αρθροσκοπικό καθαρισμό, πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών.

Ο 36χρονος ακραίος αμυντικός θα μείνει εκτός για διάστημα 3-4 εβδομάδων, ενώ θα έχανε ούτως ή άλλως τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς συμπλήρωσε κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο ματς της Λεωφόρου.

Ο Κίνι θα χάσει δεδομένα τις αναμετρήσεις με το Λεβαδειακό στο Περιστέρι (18/10) και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (25/10). Στη συνέχεια ο Ατρόμητος έχει back to back εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο και με την Κηφισιά για τη Stoiximan Super League.

Η ανάρτηση του Ατρομήτου για τον Κίνι

«Σε επιτυχημένο αρθροσκοπικό καθαρισμό επί παλαιάς συρραφής μηνίσκου υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Κίνι, από τους ιατρούς της ομάδας μας, Νίκο και Ανδρέα Πισκοπάκη και Μανώλη Ζερβό στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου.

Ο Κίνι αντιμετώπιζε πρόβλημα μετά το ματς κόντρα στον Άρη και αποφασίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση με την ευκαιρία της προσεχούς διακοπής του πρωταθλήματος, αλλά και λόγω του ότι είχε συμπληρώσει κάρτες.

Η επιστροφή του υπολογίζεται σε 3-4 εβδομάδες.

Περαστικά Κίνι!».