Τι ισχύει με τα σενάρια για το μέλλον του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ, αν και κατάφερε να προηγηθεί χθες στο Βίγκο, δεν μπόρεσε να κερδίσει την Θέλτα και γνώρισε την ήττα με 3-1, φτάνοντας τα 5 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.
Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η εσωστρέφεια στο «στρατόπεδο» του «δικεφάλου» που φτάνει ακόμα και στο αν θα συνεχίσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.
Πόσω μάλλον από τη στιγμή που την Κυριακή ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Στα σενάρια αυτά, απάντησε ο Σταύρους Σουντουλίδης στους Galacticos, ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά ισχύει με το μέλλον του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
