Τι ισχύει με τα σενάρια για το μέλλον του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η απάντηση του Σταύρου Σουντουλίδη στους Galacticos για το αν μία ενδεχόμενη ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, θα δημιουργήσει θέμα Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ, αν και κατάφερε να προηγηθεί χθες στο Βίγκο, δεν μπόρεσε να κερδίσει την Θέλτα και γνώρισε την ήττα με 3-1, φτάνοντας τα 5 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η εσωστρέφεια στο «στρατόπεδο» του «δικεφάλου» που φτάνει ακόμα και στο αν θα συνεχίσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

Πόσω μάλλον από τη στιγμή που την Κυριακή ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Στα σενάρια αυτά, απάντησε ο Σταύρους Σουντουλίδης στους Galacticos, ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά ισχύει με το μέλλον του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.

