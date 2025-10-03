Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς η αποστολή της Σερβίας, εκτός ο Μλαντένοβιτς

Διπλή εκπροσώπηση από το ελληνικό πρωτάθλημα για την αποστολή της Εθνικής Σερβίας καθώς στις επιλογές βρίσκεται τόσο ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ όσο και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Σερβίας ενόψει των αγώνων των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026, όπου υπάρχει διπλή εκπροσώπηση από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς έκανε γνωστό πως ανάμεσα στις επιλογές του θα βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ αλλά και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αποτελούν μόνιμα ονόματα στις κλήσεις του Σέρβου τεχνικού.

Από την άλλη, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού αλλά και ο Ούρος Ράσιτς του Άρη δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για τα ματς με Αλβανία στις 11/10 και Ανδόρα στις 14/10.