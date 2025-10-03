Αυτοκριτική του Πάλμερ Μπράουν στο Gazzetta: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα» (vid)

Ο Πάλμερ Μπράουν μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς τονίζοντας πως πρέπει εκείνος και οι συμπαίκτες του να δείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μία απρόσμενη ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς μέσα στο ΟΑΚΑ με 2-1 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σ' ένα παιχνίδι που η εικόνα του στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειά του έδειχνε πως θα έχει διαφορετική κατάληξη.

Οι «πράσινοι» έδειξαν μία αρκετά καλή εικόνα στην πρώτη ώρα του αγώνα όντας απόλυτα κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, όμως στην συνέχεια η απόδοσή τους έπεσε κι έτσι έδωσαν στους Ολλανδούς την ευκαιρία να πιστέψουν πως μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, με αποτέλεσμα εκείνοι να βρουν δύο γκολ από τις λίγες ευκαιρίες, που δημιούργησαν και τελικά να κερδίσουν κιόλας.

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που αγωνίστηκε βασικός στην χθεσινή αναμέτρηση, μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος του αγώνα και εξήγησε πως η ήττα αυτή ήταν ένα δύσκολο αποτέλεσμα για να το δεχθούν οι παίκτες του «τριφυλλιού».

Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός παραδέχθηκε πως θα έπρεπε ο ίδιος να έχει καλύτερη απόδοση ατομικά ενώ τόνισε πως τόσο εκείνος όσο και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα ως σύνολο.

«Είναι σκληρό για να το δεχθείς. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά ως ομάδα. Τους δώσαμε δύο ευκαιρίες κι εκείνοι σκόραραν δύο γκολ. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτούμε τώρα. Νομίζω πως ατομικά μπορώ να τα πάω καλύτερα. Θεωρώ πως ατομικά μπορούμε να αναλάβουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σαν ομάδα».

Δεν θέλησε όμως να μείνει παραπάνω στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς εξηγώντας πως τώρα η ομάδα πρέπει να ξεχάσει ό,τι συνέβη και πρέπει να στραφεί στο Κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο. Επισήμανε πως σε τέτοιες καταστάσεις βοηθάει να έχεις αγώνα ανά 2-3 μέρες, γιατί δεν προλαβαίνει το μυαλό να μείνει κολλημένο στο κακό αποτέλεσμα.

«Τώρα θα πρέπει να πάμε στο επόμενο. Την Κυριακή έχουμε ένα παιχνίδι (με τον Ατρόμητο). Αυτό είναι το καλό με το να έχεις παιχνίδια κάθε 2-3 μέρες. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποψινό και να πάμε στο επόμενο».

☘️🗣️ Αυτοκριτική του Πάλμερ Μπράουν στο Gazzetta: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα» pic.twitter.com/kRLanJG8VJ — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 3, 2025

Στον αγώνα με τον Ατρόμητο που πλησιάζει ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και ο Πάλμερ-Μπράουν θεωρεί πως αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα είναι να μείνει προσηλωμένη στο πλάνο του προπονητή και να παίξει έχοντας εμπιστοσύνη σ' αυτό.

Τόνισε πως παρ' ότι έχουν δουλέψει λίγες μέρες με τον Χρήστο Κόντη, εκείνος κάνει εξαιρετική δουλειά και το πλάνο που προσπαθεί να τους περάσει, τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση ενώ ο ίδιος θεωρεί πως είναι και αρκετά λειτουργικό.

«Νομίζω πως απλά πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στο πλάνο. Ο κόουτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Μας δίνει αυτοπεποίθηση με το αγωνιστικό μας πλάνο, το οποίο λειτουργεί καλά. Προφανώς δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε μεταξύ μας».

Ξεκαθάρισε πως οι βασικοί στόχοι αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα να κερδίζει τα παιχνίδια και οι παίκτες να αντιλαμβάνονται όλο και καλύτερα τις ιδέες του προπονητή δείχνοντας πίστη σ' αυτές.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτοπεποίθηση και να προοδεύουμε. Ο απόλυτος στόχος μας είναι να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Νομίζω πως αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τις ιδέες του κι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Να πιστέψουμε στις ιδέες αυτές και να παίξουμε το παιχνίδι μας».