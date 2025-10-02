Ο τραυματισμός του Ούρος Ράτσιτς και η απουσία του στον αγώνα (4/10, 18:00) με τον ΟΦΗ δημιούργησε κενό στον άξονα της μεσαίας γραμμής και για τον τρόπο κάλυψης αυτού καλείται να αποφασίσει ο Μανόλο Χιμένεθ καθώς αναλόγως της κρίσης του θα φανεί ποιο θα είναι το τρίτο πρόσωπο στο κέντρο.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ισπανός προπονητής δεν έχει πολλές επιλογές. Αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη την τακτική που ακολουθεί με ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από τραυματισμούς και δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το προπονητικό πρόγραμμα, αυτές μειώνονται ακόμη περισσότερο. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Τάσου Δώνη ο οποίος αν και είχε πάρει το «ΟΚ» από το ιατρικό επιτελείο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν τον χρησιμοποίησε.

Δεν αποκλείεται δηλαδή να συμβεί το ίδιο και με τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος αυτή την εβδομάδα πήρε μέρος σε κομμάτια των προπονήσεων, προφανώς όμως δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας. Κι αυτό έχει τη σημασία του γιατί ο Φινλανδός θεωρείται ο επικρατέστερος αντικαταστάτης ή μάλλον, το τρίτο πρόσωπο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μέχρι στιγμής, τούτο δεν επιβεβαιώνεται μέσα από τις δοκιμές του Χιμένεθ.

Στο αμέσως κατώτερο επίπεδο είναι ο Γκαμπριέλ Μισεουί ο οποίος μέχρι στιγμής έχει περισσότερο τον ρόλο του… game changer και λιγότερο αυτόν της βασικής επιλογής. Βάσει χαρακτηριστικών – κι εφόσον εκληφθεί ως δεδομένο το δίδυμο των Μόντσου Γαλανόπουλου μπροστά από τους δύο στόπερ – φαντάζει ως η πιο safe επιλογή για τον Ισπανό προπονητή. Ο 20χρονος έχει την ικανότητα κίνησης μεταξύ των γραμμών του αντιπάλου, χαρακτηρίζεται δε για τη δημιουργική ικανότητά του, ταυτοχρόνως όμως δεν είναι αυτός που θα ασκήσει ασφυκτική πίεση στην πρώτη γραμμή άμυνας. Το τελευταίο εντάσσεται στα βασικά κριτήρια του προπονητή του.

Εντός επιλογών είναι και οι Βοριαζίδης, Δώνης αν και πρόκειται για δύο παίκτες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος έδειξε καλά στοιχεία στα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε και στην πραγματικότητα κατάφερε να «κρύψει» τον περιορισμένο αριθμό παραστάσεών του. Αν ο Χιμένεθ καταλήξει σ’ αυτόν, τότε ο ρόλος του Μόντσου θα είναι διαφορετικός στο χορτάρι. Αντιθέτως, αν εκτιμηθεί ότι ο Τάσος Δώνης είναι έτοιμος να ξεκινήσει παιχνίδι, αυτομάτως ο Άρης θα γίνει πιο επιθετικός στο παιχνίδι του με δεύτερο επιθετικό πίσω από τον Λορέν Μορόν.