Υπέροχη κίνηση από τον Ρέτσο: Συνεχάρη έναν-έναν τους ποδοσφαιριστές των Νέων του Ολυμπιακού
Σε τρομερή κατάσταση βρίσκονται οι Νέοι του Ολυμπιακού καθώς έκαναν το 2/2 στο Youth League μετά τη σπουδαία νίκη στην έδρα της Άρσεναλ με 2-1, φτάνοντας τους έξι βαθμούς αφού είχε προηγηθεί η νίκη με 4-0 της Πάφου.
Η σημασία της συγκεκριμένης νίκης ήταν μεγάλη και αυτό επαληθεύτηκε από την υπέροχη κίνηση του αρχηγού της πρώτης ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια σε κάθε παίκτη των Νέων ξεχωριστά.
Μία κίνηση που δείχνει το εξαιρετικό κλίμα στο εσωτερικό του Ολυμπιακού και το πόσο πολύ πιστεύουν την ομάδα Νέων στο κλαμπ ενώ οι παίκτες της πρώτης ομάδας παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας Νέων.
