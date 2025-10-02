Ολυμπιακός: Τσεκάρεται η ετοιμότητα του Ρέτσου ενόψει ΠΑΟΚ
Η ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο (2-0) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League μένει στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό καθώς άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (05/10, 20:30).
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται σε αναμονή για να μάθει την κατάσταση του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με τους Λονδρέζους και άφησε τη θέση του στον Μπιανκόν στο 86ο λεπτό καθώς είχε μία ενόχληση.
Ο Έλληνας στόπερ έκανε μεγάλη προσπάθεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι όπως και ο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, Πιρόλα μέχρι και τη στιγμή που έγινε αλλαγή. Πέρα από τον Έλληνα στόπερ, ο Ισπανός τεχνικός δύσκολα θα υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ που ταλαιπωρούνται επίσης από τραυματισμούς.
