Η μεγάλη υπόθεση του Παναθηναϊκού και το... τρις εξαμαρτείν του Ζαμπαλά

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά το 2001 στην Ευρώπη, τον συστηματικά ανεπαρκή στα ματς του Τριφυλλιού ρέφερι και τον ορισμό της Κυριακής από την ΚΕΔ.

Μέσα στην κατάσταση της αφόρητης πίεσης στο πρωτάθλημα, όπου ο Παναθηναϊκός έφερε τον εαυτό του να παίζει τελικό επιβίωσης κάθε Κυριακή, έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα η ευρωπαϊκή προοπτική του Τριφυλλιού μετά την ιδανική πρεμιέρα στη Βέρνη και την τέσσερα στη Γιουνγκ Μπόις.

Πρεμιέρα που σε συνδυασμό με την κλήρωση και τα επόμενα παιχνίδια, δημιουργούν μια μεγάλη ευκαιρία για τον σύλλογο, ο οποίος όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα, έχει συνδέσει το όνομά του με την εκτός συνόρων παρουσία.

Αν το σύνολο του Χρήστου Κόντη πάρει το αυριανό παιχνίδι με την Go Ahead Eagles, τον πιο βατό εντός έδρας αντίπαλο, τότε στο σακούλι θα έχουν μπει έξι βαθμοί.

Η πρόβλεψη του νέου φορμάτ αναφέρει πως με 10 πόντους είσαι στους πρώτους 24 και με 13-14 μια ανάσα από την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στην φάση των 16. Άρα, λοιπόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Παναθηναϊκός αν κάνει το βράδυ της Πέμπτης το 2/2, θα ψάχνει τέσσερις πόντους σε έξι παιχνίδια για την συνέχεια στη διοργάνωση και ακόμη επτά ή οκτώ για την απευθείας πρόκριση.

Έχοντας στην έδρα του Στουρμ Γκρατς, Πλζεν, Ρόμα και εκτός την Μάλμε, την Φερεντσβάρος και την Φέγενορντ, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα πάντα θα βρίσκονται στο χέρι του και όλα θα εξαρτηθούν από το πως θα παρουσιαστεί εκείνος. Η εκμετάλλευση της έδρας είναι το ''κλειδί'' της υπόθεσης αλλά έχουμε δρόμο μέχρι τότε.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά, παράλληλα, κάτι που έχει να πετύχει από το 2001. Εικοσιτέσσερα χρόνια πριν. Aπό τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει ξακανάει ποτέ 2/2 στην αρχή ενός ομίλου.

Με τον Γιάννη Κυράστα στον πάγκο είχε νικήσει την Σάλκε, την Μαγιόρκα και έφτασε μέχρι και το 3/3 απέναντι στην Άρσεναλ για το Champions League.

Τρεις σερί νίκες αλλά όχι στο ξεκίνημα των υποχρεώσεών του έχει κάνει την σεζόν 2008/2009(Βέρντερ, Ίντερ, Ανόρθωση) στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και το 2009/2010 με Ντινάμο και 2/2 επί της Στουρμ στο UEFA. Για να δούμε αν και πάλι με Έλληνα προπονητή θα καταφέρει να κάνει μία ιδανική εκκίνηση.

Από κει και πέρα, ο Βαλέρι είπε τα αυτονόητα στο βίντεο της ΚΕΔ αλλά καμία σημασία δεν έχουν. Τον κανονισμό τον γνωρίζουμε όλοι. Το πραγματικό πρόβλημα έχει να κάνει με τον Ζαμπαλά, ο οποίος για τρίτη φορά ως VAR έχει εικόνα ανεπάρκειας σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Δεν είδε πέναλτι σε τράβηγμα του Τσακμάκη στον Γερεμέγεφ πέρσι τον Γενάρη στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός για το Κύπελλο. Βρήκε το μοναδικό ριπλέι που δημιουργούσε αμφιβολία για την μπουνιά του Γκουκεσασβίλι στον Βαγιαννίδη στο περσινό Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός και οδήγησε στην ακύρωση του πέναλτι.

Το κακό τρίτωσε στο Αγρίνιο όπου όπως ο ίδιος ανέφερε ''δεν το είδα'' για το πρόσωπο-χέρι στη φάση του Τσέριν. Οποιοσδήποτε ορισμός του συγκεκριμένου διαιτητή σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα αποτελεί πρόκληση από τον Λανουά και την ΚΕΔ.

Μία, δύο, τρεις, κάπου, πρέπει να μπαίνουν όρια. Ας πηγαίνει σε άλλα παιχνίδια, να τα κάνει όλα ώπα σε έναν ρόλο που δημιουργήθηκε για να διορθώνει τα πράγματα.

Και κάτι τελευταίο για την διαιτησία:

Η ΚΕΔ όρισε τον Πολυχρόνη στο Παναθηναϊκός-Ατρόμητος, στη κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ που έκανε νομικό άλμα για να τιμωρήσει το Τριφύλλι.

Ο εν λόγω ρέφερι στο περσινό πέρασμα του Τριφυλλιού από την Τρίπολη δεν είδε το πεντακάθαρο πέναλτι-αγκάλιασμα του Μπαρτόλο πάνω στον Μαξίμοβιτς. Ας ελπίσουμε να έχει μια καλή διαιτησία και να μην πάθει... Ζαμπαλά!