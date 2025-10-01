Κουβεντίδης: «Παραμύθια χωρίς δράκο για να πετύχουν τους σκοπούς τους»

Με τη φωτογραφία του Χρήστου Ζαφείρη, ο Γιώργος Κουβεντίδης έκανε ανάρτηση στα social media και στάθηκε απέναντι σε αυτούς που τονίζουν την τοξικότητα και τον διχασμό.

Θέση απέναντι σε όσους επενδύουν στην τοξικότητα και τον διχασμό πήρε ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, ο οποίος έκανε ανάρτηση στα social media με τη φωτογραφία του Χρήστου Ζαφείρη.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος στάθηκε στα δημοσιεύματα γύρω από την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Δικεφάλου και παράλληλα έδωσε το δικό του μήνυμα αναφέροντας τα παρακάτω:

«Σ' αυτούς, που καλλιεργούν την τοξικότητα και το διχασμό, επενδύουν σε αρνητικά αποτελέσματα και στην εύλογη δυσαρέσκεια, που αυτά προκαλούν στον κόσμο, και προσπαθούν να δημιουργήσουν "καταστάσεις", χρησιμοποιώντας παραμύθια χωρίς δράκο (και χωρίς μέτρο) για να πετύχουν τους (γνωστούς) σκοπούς τους , το μήνυμα είναι ένα. Σας πήρε χαμπάρι κι ο τελευταίος... Θα προστατεύσουμε την ομάδα και την ενότητα, όσο δεν πάει και στο τέλος θα πάρει ο καθένας αυτό που αξίζει. Και αυτή η ομάδα, αλλά και όλος αυτός ο κόσμος που την αγαπά, αξίζουν πολλά...»