Μουκουντί: «Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω για την επίτευξη των στόχων, μόνο ΑΕΚ»

Ο Αρόλντ Μουκουντί στην ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ

Ο Αρόλντ Μουκουντί μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ ως το 2029 δεν έκρυψε τη χαρά του που συνεχίζει με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Αρόλντ Μουκουντί παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου πήγε στα γραφεία της ΑΕΚ την Τρίτη και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μιλώντας στον Μουκουντί κατά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του τόνισε πόσο σημαντικός είναι για το κλαμπ, με τον ίδιο τον 27χρονο Καμερουνέζο στόπερ να εκφράζει τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη με ανάρτησή του στο Χ.

«Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια με αυτόν τον σύλλογο. Στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας. Μόνο ΑΕΚ», έγραψε στο μήνυμά του ο Μουκουντί.

 

