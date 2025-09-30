Μουκουντί: «Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω για την επίτευξη των στόχων, μόνο ΑΕΚ»
Ο Αρόλντ Μουκουντί παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου πήγε στα γραφεία της ΑΕΚ την Τρίτη και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση ως το καλοκαίρι του 2029.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μιλώντας στον Μουκουντί κατά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του τόνισε πόσο σημαντικός είναι για το κλαμπ, με τον ίδιο τον 27χρονο Καμερουνέζο στόπερ να εκφράζει τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη με ανάρτησή του στο Χ.
Very happy to continue the adventure with this club !— Moukoudi.H (@MoukoudiH) September 30, 2025
On the way to achieving our goals
Mono AEK 💛🦅#SergentMoukou pic.twitter.com/TNy3EsPnft
«Πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια με αυτόν τον σύλλογο. Στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων μας. Μόνο ΑΕΚ», έγραψε στο μήνυμά του ο Μουκουντί.
