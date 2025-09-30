Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο του σχετικά με τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το ματς θα διεξαχθεί την Κυριακή 5/10 και η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:30. Από την Τετάρτη ο κόσμος του Δικεφάλου του Βορρά θα μπορέσει να προμηθευτεί τα εισιτήρια για την αναμέτρηση, όπως έκανε γνωστό η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και οι τιμές των εισιτηρίων:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη (1/10) στις 11:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας».