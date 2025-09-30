Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τα εγκαίνια της «OPAP Arena», η ΑΕΚ έκανε μία ανάρτηση για την επιστροφή στο «σπίτι» της με μερικές από τις καλύτερες στιγμές εκείνης της βραδιάς.

Η ΑΕΚ γιορτάζει τρία χρόνια στο «σπίτι» της. Σαν σήμερα (30/9) το 2022 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της «OPAP Arena», με την Ένωση να επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μία φαντασμαγορική τελετή με πρωταγωνιστές μερικές από τις πιο θρυλικές μορφές του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από εκείνη την ημέρα που έχει χαραχτεί στη μνήμη των Κιτρινόμαυρων, η ΠΑΕ μοιράστηκε με τον κόσμο της στα social media μερικές φωτογραφίες όπου εμφανίζονται οι ίδιοι οι φίλαθλοι, ο αξέχαστος Κώστας Νεστορίδης, αλλά και ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

«30 Σεπτεμβρίου 2022 - 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας. Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!», ανέφρερε χαρακτηριστικά η σχετική λεζάντα.