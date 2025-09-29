ΑΕΛ Novibet: Επίθεση σε οπαδούς των «βυσσινί», φθορές σε αυτοκίνητα

Μετά το ματς με τον Ατρόμητο, άγνωστοι επιτέθηκαν σε οπαδούς της ΑΕΛ Novibet.

Επεισοδιακή ήταν η αποχώρηση των οπαδών της ΑΕΛ Novibet μετά το ματς με τον Ατρόμητο.

Οι Θεσσαλοί αποχώρησαν από το γήπεδο, όπου είδαν την ομάδα τους να μένει όρθια, αλλά στη Λένορμαν δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν φθορές σε αυτοκίνητα, ενώ υπήρξε πετροπόλεμος και σε ορισμένες περιπτώσεις μάχη σώμα με σώμα!

Αρκετοί φίλοι της ΑΕΛ Novibet πήγαν, παρουσία δικηγόρου της ΠΑΕ, στη ΓΑΔΑ, για τις σχετικές καταθέσεις.

 

@Photo credits: INTIME, Δημοσθένης Καμσής
     

