ΑΕΚ: Το γκολ του Πιερό... μέσα από το τέρμα και η αποθέωση Ηλιόπουλου σε Μάνταλο
Η ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο επέστρεψε στις νίκες και παραμένει στην κορυφή.
Ο Φραντζί Πιερό έδωσε το τρίποντο με το γκολ που σημείωσε, ενώ το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο για τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα.
Ο μεγαλομέτοχος της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος του παρέδωσε μία φανέλα με τον αριθμό 400, τον αποθέωσε όπως κι όλο το γήπεδο.
