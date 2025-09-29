Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το ματς με τον Βόλο.

Η ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο επέστρεψε στις νίκες και παραμένει στην κορυφή.

Ο Φραντζί Πιερό έδωσε το τρίποντο με το γκολ που σημείωσε, ενώ το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο για τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο μεγαλομέτοχος της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος του παρέδωσε μία φανέλα με τον αριθμό 400, τον αποθέωσε όπως κι όλο το γήπεδο.

Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ και την εντυπωσιακή λήψη στο γκολ του Πιερό