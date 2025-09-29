Ηλιόπουλος σε φίλους της ΑΕΚ: «Πολλή δουλειά και φαιά ουσία!»

Όλα όσα πραγματικά έγιναν και είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ σε φίλους της ομάδας που του ζήτησαν να σταματήσει να τους μιλήσει σε στέκι εστίασης της Νέας Φιλαδέλφειας.

Κάθε λόγο να χαμογελάνε έχουν οι φίλοι της ΑΕΚ, καθώς η ομάδα τους επέστρεψε στις νίκες στην Stoiximan SuperLeague και διατηρήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, διευρύνοντας το αήττητο σερί σε όλες τις διοργανώσεις σε 13 παιχνίδια (9 νικες - 4 ισοπαλίες)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτέλεσει εξαίρεση, για αυτό και χθες το βράδυ, φεύγοντας από τη Νέα Φιλαδέλφεια, σταμάτησε σε ένα από τα στέκια της περιοχής για να μιλήσει με τους οπαδούς της Ένωσης που βρίσκονταν εκεί και του ζήτησαν να μιλήσει μαζί τους.

Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και κατέβηκε στο Λουκιδέλη, προκειμένου να μιλήσει μαζί τους, με μεγάλη χαρά όπως αναφέρουν άνθρωποι που ήταν εκεί.

Όταν λοιπόν τον ρώτησαν πως μέσα σε τρεις μήνες άλλαξε τόσο πολύ η κατάσταση σε σχέση με το πως τελείωσε η σεζόν και κάποιος είπε «τρίβουμε τα μάτια μας με αυτό», η απάντηση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, ήταν η εξής...

«Η κατάσταση άλλαξε με πολλή δουλειά, με πολλή φαιά ουσία, μεγάλη προσπάθεια και κυρίως με σωστές επιλογές».