Ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ του Σιέλη, αν και το χέρι του Μπακασέτα ήταν πιο μπροστά (vid)

Τι αναφέρει ο κανονισμός για την φάση με το γκολ του Σιέλη στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός, το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη θρίλερ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, χάρη στο γκολ του Γερεμέγεφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως όλα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για ελάχιστα εκατοστά... Όσα δηλαδή κόστισαν στον Χρήστου Σιέλη την ακύρωση του γκολ του, με το οποίο προσωρινά έγινε το 2-1, ως οφσάιντ...

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κουβέντα στα social media και όχι και για το αν τελικά ο παίκτης των γηπεδούχων ήταν εκτεθειμένος ή όχι, καθώς όπως φαίνεται το χέρι του Τάσου Μπακασέτα είναι πιο μπροστά.

Τι αναφέρει ο κανονισμός για το οφσάιντ

Στο εγχειρίδιο «Κανόνες του Παιχνιδιού» για την σεζόν, 2025-26 αναφέρει χαρακτηριστικά για το σημείο στο οποίο πρέπει να μπαίνει η γραμμή σε μία αμφισβητούμενη φάση για οφσάιντ.

«Τα χέρια και οι βραχίονες όλων των παικτών, συμπεριλαμβανομένων και των τερματοφυλάκων, δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον σκοπό της εξακρίβωσης της θέσης offside, το ανώτερο όριο του βραχίονα βρίσκεται σε ευθεία γραμμή με το κάτω μέρος της μασχάλης», αναφέρει στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι μπορεί το χέρι του Τάσου Μπακασέτα να ήταν πιο μπροστά, ωστόσο αυτό που μετράει ως όριο για το οφσάιντ, έτσι όπως είναι τα σώματα των παικτών είναι η η μασχάλη. Και αυτή του Χρήστου Σιέλα, όπως είδαμε και από το ριπλέι είναι πιο μπροστά από αυτή του αρχηγού της Εθνικής ομάδας.



