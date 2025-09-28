Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μετά τη λήξη του αγώνα Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 3-3, ζήτησε συγγνώμη στους οπαδούς της ομάδας που αποδοκίμαζαν.

Ο ΠΑΟΚ για τέταρτο ματς στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει έμεινε χωρίς νίκη.

Ο Δικέφαλος έκανε το 1-0 του Αστέρα Τρίπολης 1-3, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το τρίποντο, αφού οι Αρκάδες πάλεψαν και πήραν τον βαθμό με 3-3. Με τη λήξη οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν και φώναξαν το γνωστό σύνθημα «βαριά, βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα».

Ο διεθνής Βούλγαρος εξτρέμ πήγε στην εξέδρα και ζήτησε συγγνώμη στους οπαδούς. Άκουσε για λίγο τα παράπονά τους και στη συνέχεια έβαλε τα χέρια του στο στήθος και ζήτησε εκ νέου συγγνώμη.

Μετά το ματς ο έμπειρος παίκτης του ΠΑΟΚ δήλωσε: Για το αν το αποτέλεσμα της ισοπαλίας στην Τρίπολη είναι σαν ήττα: «Έχετε δίκιο έχει τη γεύση της ήττας».

Για το γκολ του Εμμανουηλίδη και το τί ειπώθηκε στα αποδυτήρια από τον Λουτσέσκου: «Το γκολ που δεχθήκαμε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους μας κόστισε. Είπαμε στα αποδυτήρια ότι δεν έπρεπε να χάσουμε τη συγκέντρωση μας».

Για τη ψυχολογία της ομάδας: «Καταλαβαίνω την τοποθέτησή σας. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πρέπει να παλεύουμε μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλω να μιλήσω για τη ψυχολογία. Υπάρχουν κάποια λάθη που πρέπει να τα αναλύσουμε».

Για το τί συζήτησε στο τέλος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να το μοιραστώ τα όσα ειπώθηκαν. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κλαμπ και οι φίλαθλοι θέλουν κάθε παιχνίδι να το κερδίζουμε. Ειδικά αυτή τη χρονιά, λόγω των 100 χρόνων. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εσωτερικά».

Για το παιχνίδι με Θέλτα και Ολυμπιακό: «Είναι τα καλύτερα παιχνίδια για να παίξει κάποιος. Έχουμε το παιχνίδι με τη Θέλτα και ακολουθεί εκείνο με τον Ολυμπιακό».