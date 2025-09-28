Παντελίδης: «Κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι μέχρι τώρα, σε τέσσερα παιχνίδια έχουμε κάνει πέντε πέναλτι»

Οι δηλώσεις του Σάβαβα Παντελίδη στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Αστέρας AKTOR μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έβγαλε αντίδραση, καθώς παρόλο που βρέθηκε να χάνει από τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη με 3-1, ισοφάρισε σε 3-3 και άντεξε στο φινάλε με δέκα παίκτες.

Ο Σάββας Παντελίδης μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προσπάθεια των παικτών του αλλά όχι για το αποτέλσμα.

Ο έμπειρος κόουτς στάθηκε στα πέντε πέναλτι που έχει κάνει η ομάδα του σε τέσσερα παιχνίδια, κόντρα σε ΠΑΟΚ (δύο),Ολυμπιακό, Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet.

Οι δηλώσεις του Παντελίδη

«Κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι μέχρι τώρα, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά είμαι από την ικανοποιητική προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο. Η αντίδραση τους μετά και το 1-3 ήταν πάρα πολύ καλή και σίγουρα στο μέλλον θα πάμε καλύτερα.

Παραμείναμε ήρεμοι στο πλάνο μας και το εκτελέσαμε σωστά, αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι πως σε τέσσερα παιχνίδια έχουν γίνει πέντε πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι όλα, αλλά είναι πολλά».