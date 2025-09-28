Στο 79ο λεπτό ο Λαφόν έκανε πολύ κακή έξοδο με τον Σιέλη να σκοράρει έπειτα από εκτέλεση φάουλ πλην όμως το γκολ δεν μέτρησε με υπόδειξη οφσάιντ.

Ο Παναιτωλικός στο 79ο λεπτό μπόρεσε να κάνει το 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό έπειτα από στατική φάση. Η μπάλα έφτασε στον Σιέλη μετά από κάκιστη έξοδο του Λαφόν και σκόραρε από κοντά. Η φάση εξετάστηκε για οφσάιντ και τελικώς επιβεβαιώθηκε ότι το γκολ δεν θα μετρούσε και θα έμενε το 1-1.