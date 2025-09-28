Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο μετά τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 3-1.

Η Κηφισιά πήρε τη δεύτερη νίκη της στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-1. Ο Σεμπάστιαν Λέτο στις δηλώσεις του στάθηκε στη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του, ενώ χαρακτήρισε το ματς με τον Όμιλο το πιο σημαντικό, μέχρι στιγμής.

Oι δηλώσεις του Λέτο στην Cosmote TV

«Ζητώ συγγνώμη που δεν δώσαμε χαρά στον κόσμο μας στην πρώτη μας εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο. Χαλάμε πολύ ενέργεια από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό παίζοντας με 11 παίκτες και κανονικό ποδόσφαιρο και θα έρθουν καλύτερες στιγμές».

H συνέντευξη Τύπου του Λέτο

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, γνωρίζαμε πως θα ήταν καθοριστική για εμάς. Γνωρίζαμε πως ο ΟΦΗ είναι μια πολύ καλή ομάδα, στα πρώτα 45 λεπτά παρουσιαστήκαμε με το πάθος και την στρατηγική που προετοιμαστήκαμε όλη την εβδομάδα.

Κάποια στιγμή χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, χάσαμε την συγκέντρωση μας αλλά επανήλθαμε. Δεχθήκαμε το γκολ της ισοφάρισης παρότι παίζαμε με παίκτη παραπάνω, θα πρέπει οι παίκτες μου να μάθουν από αυτό. Στο τέλος θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση τους».

Για το τι έκρινε το παιχνίδι: «Ξέραμε πως θέλουμε να παίξουμε από τα άκρα, είναι κάτι το οποίο δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Μετά την αποβολή του Σενγκέλια, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πιο απλά τα πράγματα για εμάς αλλά σε γενικές γραμμές κάναμε αυτό που δουλεύαμε όλη την εβδομάδα».

Για το πόσο έπαιξε ρόλο η αποβολή του Σενγκέλια: «Είναι γεγονός ότι άλλαξε τα δεδομένα, όμως και πριν είχαμε καθαρές φάσεις ενώ ο ΟΦΗ δεν μας απείλησε. Μετά την αποβολή του Σενγκέλια, το δικό μας πλάνο έγινε πιο εύκολο για να το εκτελέσουμε».