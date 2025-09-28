Στο 18ο λεπτό στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός ο Αγκίρε ήταν ο παίκτης των γηπεδούχων που βρέθηκε να ευστοχεί με εκτέλεση πέναλτι και να κάνει το 1-0.

Στο 17ο λεπτό υποδείχθηκε πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού έπειτα από τσεκάρισμα στο VAR από τον διαιτητή Τσακαλίδη. Έπειτα από την παράβαση με χέρι του Τσέριν στην περιοχή των φιλοξενούμενων δόθηκε η εσχάτη των ποινών για να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 18' ο Αγκίρε. Έτσι έγινε το σκορ 1-0 στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός.