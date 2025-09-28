Ο Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο παίκτης της ομάδας του ΟΦΗ που στο 68' βρέθηκε στη σωστή θέση και έκανε το 1-1 κόντρα στην Κηφισιά.

Στο 68' ήρθε το 1-1 στο ΟΦΗ - Κηφισιά. Ο Νους έστρωσε την μπάλα στον Νέιρα, ο αρχηγός του ΟΦΗ σούταρε, ο Ξενόπουλος απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Θανάσης Ανδρούτσος ισοφάρισε με πολύ καλό συρτό σουτ (για το γκολ των Κρητικών).



