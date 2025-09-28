Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδεξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Παντελίδη, αλλά ανακάλεσε την απόφαση του έπειτα από on-filed review.

Ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδειξε για δεύτερη φορά την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο 57ο λεπτό ο Παντελίδης έκανε φάουλ στον Σαλσέδο και ο ρεφ της αναμέτρησης έβγαλε απευθείας κόκκινη κάρτα, με τον σκόρερ του 0-1 να αντιδρά, τονίζοντας πως δεν ήταν αποβολή.

Εν τέλει ο VAR Σιδηρόπουλος κάλεσε τον Παπαδόπουλο να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής της αναμέτρησης ανακάλεσε την απόφαση του και έδειξε κίτρινη κάρτα στον νεαρό επιθετικό, ο οποίος του έδωσε το χέρι του.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες από το φινάλε του πρώτου μέρους, λόγω απευθείας κόκκινης στον Σενγκέλια.