ΟΦΗ - Κηφισιά: Ο Παπαδόπουλος ανακάλεσε κόκκινη στον Παντελίδη έπειτα από on-filed review
Ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδειξε για δεύτερη φορά την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο 57ο λεπτό ο Παντελίδης έκανε φάουλ στον Σαλσέδο και ο ρεφ της αναμέτρησης έβγαλε απευθείας κόκκινη κάρτα, με τον σκόρερ του 0-1 να αντιδρά, τονίζοντας πως δεν ήταν αποβολή.
Εν τέλει ο VAR Σιδηρόπουλος κάλεσε τον Παπαδόπουλο να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής της αναμέτρησης ανακάλεσε την απόφαση του και έδειξε κίτρινη κάρτα στον νεαρό επιθετικό, ο οποίος του έδωσε το χέρι του.
Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες από το φινάλε του πρώτου μέρους, λόγω απευθείας κόκκινης στον Σενγκέλια.
