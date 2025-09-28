Διαβάστε τις επιλογές του Χρήστου Κόντη για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά απόψε στο Αγρίνιο την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League και παράλληλα να δώσει συνέχεια στο restart που έκανε το βράδυ της Πέμπτης στη Βέρνη με το 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκινά το Τριφύλλι με την εξής ενδεκάδα κόντρα στον Παναιτωλικό:

O Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στο ένα φτερό της επίθεσης ο Τζούρισιτς, στο άλλο ο Tετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.