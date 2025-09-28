ΑΕΚ - Βόλος: Υπέροχη αντεπίθεση του Δικέφαλου με «μαέστρο» Μάνταλο, άνοιξε το σκορ ο Πιερό με κεφαλιά - ψαράκι (vid)
Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Φραντζί Πιερό σε τέταρτο ματς που ξεκίνησε βασικός «συνδέθηκε» με τα αντίπαλα δίχτυα, βάζοντας μάλιστα το πρώτο γκολ.
Στο 54' έπειτα από απομάκρυνη του Γιόβιτς σε κόρνερ των Θεσσαλών ο Μάνταλος έβγαλε υπέροχα τον Δικέφαλο στην αντεπίθεση, άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Ελίασον, ο οποίος σέντραρε, ο υψηλόσωμος φορ από την Αϊτή «χαμήλωσε» το σώμα του και με άψογη κεφαλιά - ψαράκι έκανε το 1-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.