Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια με εκτελεστή τον Πιερό, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση.

Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Φραντζί Πιερό σε τέταρτο ματς που ξεκίνησε βασικός «συνδέθηκε» με τα αντίπαλα δίχτυα, βάζοντας μάλιστα το πρώτο γκολ.

Στο 54' έπειτα από απομάκρυνη του Γιόβιτς σε κόρνερ των Θεσσαλών ο Μάνταλος έβγαλε υπέροχα τον Δικέφαλο στην αντεπίθεση, άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Ελίασον, ο οποίος σέντραρε, ο υψηλόσωμος φορ από την Αϊτή «χαμήλωσε» το σώμα του και με άψογη κεφαλιά - ψαράκι έκανε το 1-0.