Αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζηχρήστο η κεντρική προθήκη του μουσείου της ΑΕΚ

ΑΕΚ: Αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζηχρήστο η κεντρική προθήκη του μουσείου της «Ένωσης»
Μία πολύ ωραία κίνηση έκανε η ΠΑΕ ΑΕΚ, αφού, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ίδια η επίσημη σελίδα του μουσείου της, από σήμερα και για τους επόμενους μήνες η κεντρική προθήκη του θα είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζηχρήστο, τον θρυλικό οπαδό της «Ένωσης», που έφυγε από την ζωή πριν λίγους μήνες.
Μάλιστα το μουσείο ευχαρίστηκε την σύντροφό του, Κατερίνα Κισσανδράκη που έφερε και ταξινόμησε η ίδια τα σημαντικά κειμήλια που θα βρίσκονται στην προθήκη. Ανάμεσα σ' αυτά είναι τα γυαλιά του «Αρχηγού», η χαρακτηριστική τραγιάσκα του, ένα κασκόλ και ο περίφημος τηλεφωνητής της Original.
Η ανακοίνωση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ
