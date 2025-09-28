Κρατάει κορμό και κάνει φρεσκάρισμα για το ματς με τον Παναιτωλικό ο Κόντης

Οι παίκτες που φαίνεται πως θα κρατήσει στην ενδεκάδα ο Χρήστος Κόντης κι εκείνοι που πιθανότατα θα επιστρέψουν σ' αυτήν ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (21:00-Cosmote Sport 1) σε αγώνα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague αναζητώντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» πηγαίνουν στο παιχνίδι αυτό έχοντας καλή ψυχολογία, μετά το εμφατικό διπλό που πέτυχαν στην Βέρνη, ξέροντας πως πρέπει πάση θυσία να φύγουν από κει με τη νίκη. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει περισσότερες απουσίες σε σχέση με το παιχνίδι της Ελβετίας, αφού, πέραν του Πελίστρι, δεν θα μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Ντραγκόφσκι και Ντέσερς.

Ο Έλληνας τεχνικός γνωρίζει το διπλό είναι επιτακτική ανάγκη για να... σπάσει επιτέλους το ρόδι το «τριφύλλι» στο φετινό πρωτάθλημα, ωστόσο θα κάνει και πάλι κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα προκειμένου να διατηρήσει η ομάδα την φρεσκάδα που έβγαλε στον αγώνα με τους Ελβετούς.

Ο Ζαρουρί που κέρδισε τη θέση του και οι υπόλοιπες αλλαγές

Η απώλεια του Ντραγκόφσκι οδηγεί από μόνη της τον προπονητή του Παναθηναϊκού στην απόφαση να διατηρήσει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τον Γάλλο να παίρνει για πρώτη φορά δύο συνεχόμενα 90λεπτα με την φανέλα των «πρασίνων» και να έχει στην ουσία μία ευκαιρία μπροστά του για να καταφέρει να καθιερωθεί.

Αρκετές αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στην τετράδα της άμυνας. Ο Πάλμερ-Μπράουν θα επιστρέψει δίπλα στον Τουμπά ενώ οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς θα κάτσουν στον πάγκο και θα δώσουν τις θέσεις τους στους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια αναμένεται να επιστρέψει στην θέση «6» έχοντας μπροστά του τον Τσέριν, αφού μοιάζει απίθανο να δούμε τον Ρενάτο Σάντσες βασικό για δεύτερο σερί ματς, παρά την καλή εμφάνιση στην Βέρνη. Ωστόσο, μία από τις δύο αυτές θέσεις διεκδικεί ο Σιώπης, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Στο «10» ο Μπακασέτας είναι το φαβορί για να ξεκινήσει και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ωστόσο ο Ταμπόρδα ερίζει για να πάρει για πρώτη φορά φανέλα βασικού σε αγώνα πρωταθλήματος.

Πιο απλά φαίνεται να είναι τα πράγματα στην επίθεση. Μετά το χατ τρικ που πέτυχε ο Ζαρουρί, μοιάζει απίθανο ο Χρήστος Κόντης να μην πάει με την ρέντα του και να τον αφήσει στον πάγκο. Στα δεξιά θα παραμείνει ο Τετέ. Ο Τζούρισιτς, που δεν έπαιξε καθόλου στην Ελβετία, διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, ωστόσο είναι δύσκολο να εκτοπίσει τον Μαροκινό, μετά από τέτοια εμφάνιση ενώ δεν είναι το καλύτερό του να παίζει στα δεξιά.

Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Σφιντέρσκι, μετά και τον τραυματισμό του Ντέσερς.