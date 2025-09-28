Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Φουλ δράση στο πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ευρωπαϊκή... πανδαισία

Το γεμάτο πρόγραμμα στην Stoiximan Superleague και οι πολλές επιλογές από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μία ακόμα κλασσική Κυριακή γεμάτη ποδοσφαιρική δράση, ελληνική και ευρωπαϊκή. Η ΑΕΚ είναι εκείνη που ανοίγει τον... χορό στα ματς της Stoiximan Superleague, αφού στις 17:00 (Cosmote Sport 1) υποδέχεται τον Βόλο στην «OPAP Arena» σε ματς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δύο ώρες μετά ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Κηφισιά παίζοντας για πρώτη φορά στη νέα του έδρα το «Παγκρήτιο». Το ματς ξεκινάει στις 19:00 (Cosmote Sport 2). Ακολουθούν οι σημαντικές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με διαφορά μισής ώρας και τους δύο διεκδικητές να έχουν δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια.

Στις 20:30 ο Αστέρας Aktor παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη (NovaSports Prime) ενώ στις 21:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο (Cosmote Sport 1).

Από κει και πέρα φουλ δράση υπάρχει και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα ανά την Ευρώπη. Εκεί ξεχωρίζει το παιχνίδι της Νιουκάστλ με την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στις 18:30 (NovaSports Premier League) για την 6η αγωνιστική.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας