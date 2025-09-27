Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα δύο κεντρικά πρόσωπα της πολύ μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στον καταπληκτικό Λεβαδειακό!

Ήταν σίγουρα μία ζόρικη για τον Ολυμπιακό αναμέτρηση και που μας κράτησε στην... τσίτα από την αρχή έως το τέλος. Ένα παιχνίδι με 5 γκολ, με τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει 2 φορές και το VAR να βρίσκεται στο επίκεντρο σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις. Στην πρώτη - που ήταν και πιο αμελητέα και όχι τόσο σοβαρή - ήταν με το πρόβλημα ενδοεπικοινωνίας και στη 2η με την πρωτόγνωρη κατάσταση του να περιμένουμε να δούμε για πάνω από 10 λεπτά (σχεδόν 20!) για το εάν το 2-2 των Βοιωτών ήταν... έγκυρο ή όχι σε μία φάση για την οποία ο Ολυμπιακός έχει σοβαρά παράπονα και για το λειτουργικό πρόβλημα του VAR και ενώ οι άνθρωποί του θεωρούν ότι υπάρχει οφσάιντ.

Για το παιχνίδι αυτό ξεκάθαρα βοήθησε ότι ο Λεβαδειακός παίζει ανοιχτά και όσο πιο επιθετικά γίνεται και πως έδειξε εκ νέου ότι αποτελεί μία εκ των κορυφαίων ομάδων στο Πρωτάθλημα και παίζει σίγουρα το πιο καλό ποδόσφαιρο από τις λεγόμενες μικρές ομάδες. Εάν πρέπει να επικεντρωθούμε σε 2 πρόσωπα από μεριάς Ολυμπιακού για αυτόν τον αγώνα αυτοί είναι 2 χαφ.

Ο Τσικίνιο που ανέδειξε ξανά με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ποιότητά του. Στο πρώτο του γκολ λειτουργεί ως φορ μένοντας κοντά στο τέρμα για να βρει δίχτυα με κεφαλιά. Στη 2η περίπτωση δείχνει την κλάση του με την κίνησή του, την ντρίμπλα του και το εξαιρετικό του σουτ για το τελικό 3-2. Πρακτικά με τα ποδοσφαιρικά του προσόντα, την τεχνική του και την επιθετική εξυπνάδα του οδήγησε τον Ολυμπιακό σε αυτήν την πολύ σημαντική νίκη. Ένα αγωνιστικό κέρδος για τον Ολυμπιακό ήταν ξεκάθαρα ο Μουζακίτης. Ξεχωρα από τα όποια λάθη του ο νεαρός Έλληνας χαφ έχει κρατήσει το 0-0 στη φάση του 10' έπειτα από την έξοδο του Τζολάκη μένοντας πίσω ως στόπερ.

Εκτός από τη σωτήρια παρέμβασή του κατά 2ον είναι ο παίκτης που φτιάχνει τη φάση του γκολ του Ρέτσου στο 1-0 από το κόρνερ του και είναι αυτός που είναι και στο 2-1 καθώς από το σουτ του στο δοκάρι παίρνει μετά το... ριμπάουντ ο Τσικίνιο και να βάλει γκολ με κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη τον «Μούζα» διότι είναι παίκτης που βλέπει γήπεδο, που δεν σταματά ποτέ να μάχεται και που πάντα έχει πολύ καλά δημιουργικά και επιθετικά χαρακτηριστικά. Είναι παίκτης που θα φτιάξει φάσεις, θα απειλήσει από στατικές μπάλες και που θα σκοράρει μην διστάζοντας να δοκιμάσει τα πόδια του. Το ότι βέβαια σε έναν αγώνα ξεχωρίζουν συγκεκριμένοι παίκτες σημαίνει πως άλλοι δεν ανταποκρίνονται ανάλογα. Ο Ολυμπιακός πάντως επί του αγώνα ήταν καίριο πως και στις 2 περιπτώσεις που δέχθηκε γκολ έβγαλε αντίδραση και βρήκε γκολ λίγο μετά.

Τα ερυθρόλευκα λάθη στις 2 φάσεις των γκολ του Λεβαδειακού και το πρωτόγνωρο θέμα με το VAR!

Στον συγκεκριμένο αγώνα ξεκάθαρα οι άμυνες δεν βρέθηκαν σε τόσο καλή μέρα. Ούτε του Ολυμπιακού και ούτε του Λεβαδειακού. Και εάν αυτή του Λεβαδειακού δέχθηκε εν τέλει 3 τρία γκολ υπάρχουν και τα 2 τερματα που δέχθηκαν οι Ερυθρόλευκοι. Γκολ στα οποία υπήρξαν αρκετά λάθη για να σκοράρει ο αντίπαλος. Στο 58' ήταν ο Ποντένσε που έχασε τη μπάλα από τον Παλάσιος και μετά ήταν η ερυθρόλευκη άμυνα που δεν αντέδρασε σωστά για να βγει το 1-1.

Στο επίμαχο 2-2 η άμυνα του Ολυμπιακού είχε 2 λανθασμένες απομακρύνσεις και ήρθε ο Γκούμας για να σκοράρει. Είναι μία φάση πάντως για την οποία καλό θα ήταν η ΚΕΔ να δώσει απαντήσεις / διευκρινίσεις υπό την έννοια πως ο αγώνας κατέληξε να τελειώνει χωρίς την εικόνα του VAR και δίχως να γίνεται να ελεγχθεί σωστά και πρακτικά η φάση αυτή με το γκολ του Γκούμα. Προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις η κάθε ομάδα έχει τα παράπονά της αλλά σχεδόν 20 λεπτά δίχως VAR και με τον διαιτητή να παίρνει πάνω του τη φάση δεν τη βλέπεις κάθε μέρα.

Στο τέλος βέβαια όλα πήγαν καλά για τον Ολυμπιακό λίγες ημέρες πριν τον πολύ δύσκολο αγώνα με την Άρσεναλ. Ένας Ολυμπιακός που είχε τεράστια ώθηση ξανά από τον κόσμο του μετά το 14ο σερί sold out από πέρυσι.