Η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται την Κυριακή (28/9) με την ΑΕΚ να υποδέχεται το Βόλο και τους ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκό να έχουν δύσκολα ματς σε Τρίπολη και Αγρίνιο. Πρώτο ματς του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με φιλοξενούμενη την Κηφισιά.

Με τέσσερα παιχνίδια θα συνεχιστεί την Κυριακή (28/9) η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες, ώστε να «πιάσουν» εκ νέου στην κορυφή τον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη του επί του Λεβαδειακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έπειτα από το θρίαμβο της Βέρνης ψάχνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Η «αυλαία» ανοίγει στις 17:00, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η Ένωση θα υποδεχτεί το Βόλο και θέλει τρίποντο, μετά την πρώτη απώλεια βαθμών που είχε στη Λάρισα, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι αήττητη εδώ και 12 ματς σε όλες τις αναμετρήσεις. Οι Θεσσαλοί προέρχονται από δυο νίκες κόντρα σε Παναιτωλικό και Αστέρα AKTOR.

Στις 19:00 ο ΟΦΗ θα δώσει το πρώτο του ματς παρουσία των φιλάθλων του, στην επιστροφή του στο Παγκρήτιο Στάδιο, ύστερα από 16 χρόνια. Οι Κρητικοί θα υποδεχτούν την Κηφισιά, με τις δυο ομάδες να προέρχονται από ήττες κόντρα σε Λεβαδειακό και Άρη, αντιστοίχως.

Στις 20:30 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, με τους Αρκάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στην τρέχουσα σεζόν. Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς στα τρία τελευταία ματς έχουν τη βαριά ήττα από το Λεβαδειακό στο Κύπελλο και τις «λευκές» ισοπαλίες στην Τούμπα με Παναιτωλικό και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τέλος στις 21:00 ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τις δυο ομάδες να «καίγονται» για το τρίποντο, για διαφορετικούς λόγους. Τα Καναρίνια θέλουν την πρώτη τους νίκη στο Αγρίνιο, μετά τις ήττες από Ατρόμητο και Βόλο, ενώ οι Πράσινοι έχουν δυο βαθμούς σε τρία ματς πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00, Cosmote Sport 1 HD

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00, Cosmote Sport 2 HD

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30, Novasports Prime

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00, Cosmote Sport 1 HD

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου