Δείτε το τέρμα του Ρέτσου, αλλά και τα δύο γκολ του Τσικίνιο που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην επικράτηση με 3-2 επί του Λεβαδειακού.

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Λεβαδειακού με 3-2 στο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Ρέτσος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 43'. Δύο λεπτά μετά την ισοφάριση του Παλάσιος, ο Τσικίνιο έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό ξανά ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Ο Τσικίνιο ήταν εκείνος που έδωσε ξανά τη λύση, γράφοντας το 3-2 για τους ερυθρόλευκους στο 96' με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να παίρνουν το τρίποντο.

Δείτε τα τρία γκολ του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Λεβαδειακού: