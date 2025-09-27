Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2: Τα γκολ των Τσικίνιο και Ρέτσου που έδωσαν τη νίκη στους ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Λεβαδειακού με 3-2 στο Γ. Καραϊσκάκης.
Ο Ρέτσος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 43'. Δύο λεπτά μετά την ισοφάριση του Παλάσιος, ο Τσικίνιο έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό ξανά ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.
Ο Τσικίνιο ήταν εκείνος που έδωσε ξανά τη λύση, γράφοντας το 3-2 για τους ερυθρόλευκους στο 96' με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να παίρνουν το τρίποντο.
Δείτε τα τρία γκολ του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Λεβαδειακού:
⚽ @PanosRetsos + ⚽⚽ Chiquinho = 3 points#OlympiacosFC pic.twitter.com/A0T3mYgvbv— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2025
