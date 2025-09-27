Η αρχηγική ομιλία του Τάσου Μπακασέτα πριν τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Τάσος Μπακασέτας ως Έλληνας γνωρίζει περισσότερο το τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, λοιπόν, φρόντισε να το μεταδώσει και στους συμπαίκτες του πριν τον θρίαμβο του τριφυλλιού στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις με 4-1. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός τόνισε ότι ο σύλλογος είναι συνδεδεμένος με την Ευρώπη κι όλοι θα πρέπει να έχουν φιλοδοξία και τεράστια επιθυμία για τη νίκη. Και φυσικά στο γήπεδο τα λόγια του έπιασαν τόπο.

«Παιδιά, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η ομάδα αυτή είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη. Έχουμε ευθύνη και χρειάζεται δράση. Από την αρχή του αγώνα θέλω πλήρη συγκέντρωση, φιλοδοξία κι επιθυμία για νίκη. Είμαστε όλοι μαζί, επικοινωνούμε και θα νικήσουμε ό,τι και να γίνει», είπε ο Μπακασέτας.

Δείτε την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΠΑΕ στα social media, όπου ξεχωρίζει η ομίλια το αρχηγού και φυσικά οι πανηγυρισμοί στα γκολ.