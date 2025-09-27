Η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει με απόλυτη προσήλωση το αυριανό ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο, να πάρει το «τρίποντο» παραμένοντας στην κορυφή και να αφοσιωθεί έπειτα στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς για την ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (28/9, 17:00) στην OPAP Arena τον Βόλο και θέλει μετά το Κύπελλο να επιστρέψει στις νίκες και στο πρωτάθλημα παραμένοντας στην κορυφή, έπειτα από την απώλεια των δύο βαθμών που είχε την περασμένη αγωνιστική στη Λάρισα. Ένα ματς που έρχεται ακριβώς πριν την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League την προσεχή Πέμπτη με την Τσέλιε στη Σλοβενία και γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Είναι κάτι που έχει επισημάνει στους παίκτες του ο Μάρκο Νίκολιτς καθώς γνωρίζει πως αν η συγκέντρωση δεν είναι αποκλειστικά στραμμένη στο παιχνίδι με τον Βόλο τότε οι κίνδυνοι παραμονεύουν, τονίζοντας τους μάλιστα πως το γεγονός ότι η ΑΕΚ παραμένει για 12 παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν αήττητη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τη συνέχεια. Πέραν φυσικά της αυτοπεποίθησης που χτίζει ένα τέτοιο αήττητο. Ο Σέρβος κόουτς γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο να κρατάει το σύνολο του προσηλωμένο και αυτό έχει επιδιώξει να κάνει, βλέποντας στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό διάφορους παίκτες να του βάζουν διλήμματα για το αρχικό σχήμα.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς ενόψει Βόλου

Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, μαζί με τον Πιερό, όπως ανέφερε ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, είναι οι ποδοσφαιριστές που με βάση την εικόνα που είχαν, μπήκαν στις σκέψεις του. Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει διαθέσιμο ξανά τον Γκατσίνοβιτς ο οποίος αναμένεται να είναι στον πάγκο, ενώ οι Περέιρα και Ζίνι παραμένουν εκτός. Ο Νίκολιτς τις τελευταίες δύο εβδομάδες στα τέσσερα ματς για πρωτάθλημα και Κύπελλο είχε κάνει την απαραίτητη διαχείριση χρησιμοποιώντας σχεδόν το σύνολο του ρόστερ του και μια ανάλογη διαχείριση αναμένεται να κάνει και τώρα στις επόμενες τρεις αναμετρήσεις που ακολουθούν με Βόλο, Τσέλιε και Κηφισιά πριν τη νέα διακοπή του Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Πήλιος έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας (αν και ο Πένραϊς διεκδικεί συνεχώς τη θέση), με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα. Οι Μαρίν και Πινέδα αναμένεται να επανέλθουν ως δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπως και ο Κουτέσα στην αριστερή πλευρά. Στη δεξιά είναι πιθανό να ξεκινήσει ο Καλοσκάμης, με τον Ζοάο Μάριο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Μεσοεπιθετικά θέση διεκδικεί και ο Κοϊτά που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί του Κουτέσα, αλλά και ο Πιερό που θα μπορούσε να ξεκινήσει αντί του Γιόβιτς. Φυσικά τίποτε από τα δύο δεν θα συνιστούσε έκπληξη.