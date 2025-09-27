Βόλος: Με Φορτούνα και Τζόκα στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (28/9, 17:00). Στη διάθεση του Χουάν Φεράντο επέστρεψαν οι Φορτούνα - Τζόκα, οι οποίοι έμειναν εκτός από το μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Πίντσι και Τσοκάνης.
Η αποστολή του Βόλου
Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας,Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.
