Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta κάποια πράγματα αναφορικά με τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ.

Αποδείχθηκε μία χαμένη ευκαιρία για αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου. Ο Μεντιλίμπαρ άλλα πράγματα περίμενε να δει από τους περισσότερους κι άλλα είδε.

Ο Μπρούνο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι απορούσαμε τόσο καιρό που δεν τον έβαζε καθόλου ο προπονητής, παρότι είχε κάνει τόσο καλή προετοιμασία, όμως τώρα που τον έβαλε μάλλον καταλάβαμε το γιατί δεν τον βάζει. Αμυντικά ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής σε δύο ευκαιρίες του Αστέρα, ενώ επιθετικά είχε μεν πολλές προωθήσεις, κι αυτό ήταν καλό, αλλά με κακές σέντρες. Και δύο-τρεις φορές έχασε μπάλες μέσα από τα πόδια του. Εντύπωση μου έκανε που τον άφησε καθαρά πίσω ο Εμμανουηλίδης στο σπριντ που έκαναν οι δύο τους σε μία από τις ευκαιρίες του κυνηγού του Αστέρα.

Ο Νασιμέντο, παίζοντας στη θέση του, δηλαδή 8άρι κι όχι 10άρι όπως στη Λεωφόρο την Κυριακή, είχε ορισμένες καλές κινήσεις με την μπάλα στα πόδια και ορισμένες καλές κι ενδιαφέρουσες πάσες, ήταν μαχητικός, όμως μέχρι εκεί. Περιμένεις και κάποια κίνηση να κάνει τη διαφορά.

Ο Γιαζίτσι έχει ωραίες επαφές, χαίρεσαι να τις βλέπεις, ωστόσο κάποιες έξυπνες πάσες και δύο καλά «στημένα» δεν φτάνουν. Όποτε βρήκε την ευκαιρία να σκοράρει, δεν είχε τα καλύτερα τελειώματα, στη δε φάση του δεύτερου γκολ του Ταρέμι, ουσιαστικά έχασε το κοντρόλ και πήγε η μπάλα στον Ιρανό. Είναι ωραίο να επιχειρείς εξεζητημένες πάσες με φάλτσο, όμως πιο ωραίο είναι να φτάνουν στον αποδέκτη. Άλλες μπαλιές του ήταν απευθείας πάνω σε αντίπαλο. Η αμυντική του συνεισφορά ήταν απαράδεκτη. Ο αντίπαλος του αριστερός μπακ (Πομώνης) έκανε πάρτι. Δεν είναι, όμως, παράλογο που είναι πίσω. Απλά καταλαβαίνουμε γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημα μόνο ως αλλαγή μετά το 70-75.

Ο Πνευμονίδης είχε μία πραγματικά πολύ καλή κίνηση, όταν πάτησε περιοχή και γύρισε στον Γιαζίτσι, στη φάση του 2-0. Δεν υπήρχε, όμως, άλλη. Απλά μία-δύο ακόμη έξυπνες πάσες. Κατά τα άλλα, κακό σουτ, όχι καλά κοντρόλ, όχι επιτυχία στις ντρίμπλες.

Ο Καλογερόπουλος δεν αισθάνονταν άνετα σε θέση δεξιού μπακ, αλλά αν μη τι άλλο το πάλεψε και είχε αρκετές επεμβάσεις, με μείον εκεί που βγήκε στην πλάτη του ο Εμμανουηλίδης στο 54’. Αρνητικό δεν τον λες.

Ο δε Λιατσικούρας έπαιξε λίγο, 18 λεπτά, για να κριθεί. Πρόλαβε κι είχε ένα καλό κλέψιμο μπάλας και την κακή πάσα από την οποία ξεκίνησε το γκολ του Αστέρα.

Όπως το είδα εγώ, με εξαίρεση το καλό ντεμπούτο του Μάντσα, την ετοιμότητα σε γενικές γραμμές του Πασχαλάκη και τη διάθεση του Καμπελά στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο πήρε πολύ χρόνο στη θέση του (10άρι), με ξεχωριστή κίνηση του την πανέξυπνη μπαλιά στον Πνευμονίδη στη φάση του 2-0, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους «ερυθρόλευκους», που συνήθως δεν παίζουν πολύ κι αυτό ασφαλώς δεν άρεσε στον Μεντιλίμπαρ.

Για τον Μπιανκόν έχω καταγράψει από χθες το σχόλιο μου. Ο Κοστίνια ήταν κάπως καλύτερος αυτή τη φορά, όμως του λείπει ακόμη η σταθερότητα.

Άσχετο: Έχει παίξει ένας διαιτητής (Κατσικογιάννης) τις προάλλες το ΠΑΟΚ-Ατρόμητος κι έχει αφήσει άδικα το Περιστέρι σε όλο το β΄ ημίχρονο με 10 παίκτες με αποβολή που δεν υπήρχε. Τον αφήνεις εκτός ορισμών μία αγωνιστική και τον βάζεις απλά AVAR την άλλη αγωνιστική. Και το αμέσως επόμενο παιχνίδι που τον ορίζεις ως πρώτο διαιτητή είναι το Ολυμπιακός-Λεβαδειακός. Είναι σαν να του λες κάτι; Του τύπου, πρόσεξε μην κάνεις ξανά λάθος υπέρ του ισχυρού; Η, μου φαίνεται εμένα;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένα από τα όχι πολλά σημεία στα οποία μπορούμε να σταθούμε από τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη-αυτή τη φορά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ το πήγε εντελώς διαφορετικά και από εκεί που σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της σκόραρε αποκλειστικά στα τελευταία λεπτά (!), τώρα σκόραρε στα πρώτα, αλλά έφαγε γκολ στο τελευταίο! Ίσως μία σημαντική ένδειξη ως προς το ότι ακόμη δεν βγάζει μία σταθερότητα και μία συνέπεια στο παιχνίδι της, σε επιθυμητό βαθμό.

Αναφορικά με το γκολ του Αστέρα, πιθανότατα να μην στοιχίσει στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου, όμως είδαμε πόσο εκνεύρισε τον Πασχαλάκη που η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Πολύ λογικά. Κανείς γκολκίπερ δεν θέλει να τρώει γκολ. Και γενικά όσο κρατάς το μηδέν, καλό είναι, κακό δεν είναι! Κι ο Ολυμπιακός ενώ στα τρία πρώτα ματς είχε το μηδέν πίσω, τώρα, στα δύο τελευταία, έχει φάει γκολ και στα δύο, τόσο στη Λεωφόρο, όσο και στην Τρίπολη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀