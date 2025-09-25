Κανονικά το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα: Γιατί δεν ζητούν αναβολή οι Θεσσαλονικείς

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ρώτησε τον Σταύρο Σουντουλίδη στους Galacticos για τη διεξαγωγή του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, με τον δεύτερο να αποκαλύπτει πως θα διεξαχθεί κανονικά (5/10).

Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα, στις 5 Οκτωβρίου, όπως έκανε γνωστό ο ρεπόρτερ του Gazzetta Σταύρος Σουντουλίδης στους Galacticos.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ρώτησε σχετικά με την πιθανή αναβολή του ματς πριν το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, με τον Σταύρο Σουντουλίδη να απαντά πως η σκέψη αυτή αρχικά υπήρχε, αλλά ο ΠΑΟΚ δε θέλει να ζητήσει αναβολή από τώρα σε περίπτωση που χρειαστεί να αυτό να γίνει αργότερα.

Ο λόγος έχει να κάνει με το δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο Δικέφαλος του Βορρά στη συνέχεια, με συνεχή ματς, ντέρμπι με Άρη και με Κύπελλο τον Δεκέμβρη. Δεν τίθεται μέχρι στιγμής, επομένως, θέμα αναβολής στο παιχνίδι τους με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί κανονικά στην έδρα των Θεσσαλονικιών.