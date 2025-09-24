Σημαντική εξέλιξη για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η σημερινή μέρα ήταν καθοριστική σε ό,τι αφορά το γηπεδικό του Παναθηναϊκού και ειδικά τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό.

Ένα θέμα που είχε μπλοκάρει, λόγω διαφωνιών φαίνεται ότι βρήκε λύση κι αυτό γιατί υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τις τράπεζες. Έτσι, η μελέτη του έργου έλαβε την τελική έγκριση από τη ΓΓΑ, με την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Η σημερινή συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας επισφράγισε τη συμφωνία και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα.

Γι' αρκετό διάστημα, η δυσκολία εύρεσης λύσης ανάμεσα στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και το τραπεζικό κονσόρτσιουμ εμπόδιζε την προώθηση της μελέτης στη ΓΓΑ. Η διοίκηση του Ερασιτέχνη, υπό τον Δημήτρη Βρανόπουλο, επέμεινε σε κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργικότητα και τις ανάγκες των τμημάτων. Οι τράπεζες έδειξαν κατανόηση, τόσο για την αύξηση του κόστους όσο και για την ανάγκη επιπλέον τετραγωνικών (πάνω από 1.000 τ.μ.), προκειμένου οι εγκαταστάσεις να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου.

Η μελέτη εστάλη τις προηγούμενες ημέρες στη ΓΓΑ και εγκρίθηκε στο σύνολό της. Κατά τη σημερινή συνάντηση, η πλευρά του Παναθηναϊκού υπέβαλε τις τελευταίες παρατηρήσεις της, οι οποίες έγιναν αποδεκτές, ενώ την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Με την έγκριση της μελέτης, το έργο περνά στη φάση της υλοποίησης. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση βρίσκεται προ των πυλών. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει επαφές με την κοινοπραξία που κατασκευάζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο, με στόχο να αναλάβει και το έργο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Παράλληλα, επίκειται και η ανάθεση της ολοκλήρωσης των εκσκαφών στον χώρο.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών, αναμένονται σύντομα επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις.