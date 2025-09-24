Οι θητείες του Φράνκο Μπαλντίνι σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, Εθνική Αγγλίας και Τότεναμ μας δίνουν μία ιδέα για τις προτάσεις που θα κάνει στον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ανέφερε στη χθεσινή εκπομπή των Galacticos ο Νίκος Αθανασίου, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους «πράσινους» για να αναλάβει χρέη συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο 65χρονος πλέον Ιταλός διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κομβικές θέσεις μεγάλων ομάδων, με το παρελθόν του σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα και Τότεναμ να μας δίνει μία πρώτη... γεύση για τα θέματα που θα προωθήσει στον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού».

Ο Μπαλντίνι θέλει ξεκάθαρους ρόλους

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τότεναμ, από το 2013 έως και το 2015, ήθελε να υπάρχει σαφέστατη δομή στην ομάδα, με ιεραρχία, χωρίς να υπάρχουν παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, να είναι ξεκάθαρο ποιος παίρνει την τελική απόφαση για τις μεταγραφές, ποιος εγκρίνει το μπάτζετ και ποιος ελέγχει το τμήμα σκάουτινγκ για τις προτάσεις που κάνει.

Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας έχει την ευθύνη στα καλά αλλά και στα κακά για το κομμάτι που έχει αναλάβει, χωρίς η ομάδα να είναι αυτό που λέμε «one man show».

Δίνει βάρος στην ακαδημία και στους νεαρούς παίκτες.

Οι νέοι παίκτες και οι ακαδημίες είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει να βελτιώνεται, αλλά ο Φράνκο Μπαλντίνι δεδομένα θα θελήσει να γίνουν περισσότερα. Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος το 2011 κατά την επιστροφή του στη Ρόμα, πιστεύει τυφλά στην πολιτική των νέων παικτών.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Ρόμα εκείνη την περίοδο ξόδεψε πάνω από 40 εκατομμύρια για παίκτες κάτω των 21 ετών, όπως ήταν ο Έρικ Λαμέλα, ο Μίραλεμ Πιάνιτς, ο Φάμπιο Μπορίνι και ο Μπόγιαν Κρκιτς (δανεικός από την Μπαρτσελόνα).

Μάλιστα, είχε πάρει ως προπονητή των «τζιαλορόσι» τον Λουίς Ενρίκε, που προερχόταν από την Μπαρτσελόνα Β' και είχε ανάλογη φιλοσοφία.

Βέβαια, όπου χρειάζεται, όπως έγινε στη Ρεάλ Μαδρίτης για παράδειγμα, στηρίζει και τις μεγάλες μεταγραφές (π.χ. Καναβάρο, Έμερσον, Φαν Νίστελροϊ), αν πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Συγκεκριμένη στρατηγική μεταγραφών

Ο Φράνκο Μπαλντίνι ανέκαθεν ήταν υπέρμαχος της ενιαίας δομής μεταγραφών τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για τις ακαδημίες. Για αυτό και το 2013 στην Τότεναμ ανέλαβε την επίβλεψη της ενίσχυσης τόσο της πρώτης ομάδας όσο και των μικρότερων.

Πρόθεσή του ήταν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, όπως για παράδειγμα το ηλικιακό προφίλ και η μεταπωλητική αξία που μπορεί να έχει κάθε παίκτης, αλλά και η δημιουργία ενός δικτύου σε όλες τις αγορές, είτε μιλάμε για αυτή της Λατινικής Αμερικής είτε της Αφρικής.

Φυσικά, κάθε επιλογή θα πρέπει να στηρίζεται και να δικαιολογείται από data-driven scouting, ώστε να μειωθούν οι «αποτυχημένες» μεταγραφές.

Στηρίζει τους προπονητές

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Φράνκο Μπαλντίνι πάντα προστατεύει τους προπονητές και προσπαθεί να μην υπάρχει πίεση στο πρόσωπό τους, προκειμένου να δουλεύουν ελεύθερα. Αρκεί βέβαια να υπηρετούν το project και τη φιλοσοφία που επιθυμεί η διοίκηση να υπάρχει στην ομάδα.

Όταν η Ρόμα, την πρώτη σεζόν του Λουίς Ενρίκε στον πάγκο της, τερμάτισε 8η στη Serie A, είχε απαντήσει στις φωνές για αντικατάστασή του με την εξής δήλωση: «Θέλω να συνεχίσουμε με τον Λουίς Ενρίκε. Πιστεύουμε στο project και δεν θα κριθεί από μια σεζόν». Στην Εθνική Αγγλίας είχε αναλάβει τη θωράκιση του Φάμπιο Καπέλο από την FA και τα media, με τον συμπατριώτη του να έχει δηλώσει πως αν δεν τον είχε δίπλα του, η δουλειά του θα ήταν πολύ πιο δύσκολη.

Ευρωπαϊκή εξωστρέφεια του Παναθηναϊκού

Πέρα όμως από τα αγωνιστικά κομμάτια, άμεσα και έμμεσα ο Φράνκο Μπαλντίνι θα ανεβάσει το ευρωπαϊκό προφίλ του Παναθηναϊκού. Κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να καταθέσει ειδική πρόταση στον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά θα γίνει αυτόματα από την παρουσία του και μόνο.

Θα ανοίξει... πόρτες δηλαδή σε UEFA, εκπροσώπους παικτών, ομοσπονδίες και διάφορα άλλα θέματα, στα οποία οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να έχουν πρόσβαση μέχρι την έλευσή του.