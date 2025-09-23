Δέδες για τις διαιτησίες της ΑΕΚ: «Έχουμε πληροφορίες για το ποιος τρώει με ποιον και τι συζητάει»

Ο αντίπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Δέδες μίλησε για την παράπονα που υπάρχουν από την διαιτησία στους αγώνες της Ένωσης.

Ακόμα και στην UEFA είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στην ΑΕΚ, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση με την διαιτησία στους αγώνες της, όπως τόνισε ο Αλέξης Δέδες μιλώντας στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, οι «κιτρινόμαυροι» είναι διατεθειμένοι να φτάσουν ακόμα και στην UEFA: «Έχουμε πληροφορίες ποιος τρώει με ποιον και τι συζητάει. Εμείς δεν θέλουμε να το ανεβάσουμε το θέμα σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πάρουμε μέτρα. Θα προχωρήσουμε σε καταγγελίες στην UEFA» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην παρουσία οπαδών της Ένωσης στο AEL FC Arena, τόνισε: «Κάτω από την πίεση των φιλάθλων αναγκάστηκε η αστυνομία να ανοίξει δύο θύρες και όχι μία. Οι φίλαθλοι ξεπέρασαν τις ΠΑΕ και τους θεσμούς και απέδειξαν ότι μπορούν να γίνονται αγώνες με κόσμο και των δύο ομάδων. Έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε και εμείς εισιτήρια στον 2ο γύρο».

Για το θέμα του παράνομου στοιχηματισμού, σημείωσε: «Εάν υπήρχε μία αρχειοθέτηση των ενδεκάδων των αγώνων, θα ήταν εύκολο για έναν δικαστή να διαπιστώσει αν κάποιος παίκτης είναι εμπλεκόμενος σε 6 ή 7 περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού».