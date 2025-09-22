Βραβεία ΠΣΑΠΠ, Ζέκα: «Νιώθω περηφάνια που φόρεσα τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας»
Ο Ζέκα είναι ένας ακόμα παίκτης που το περασμένο καλοκαίρι έβαλε τέλος σε μία σπουδαία καριέρα.
Ο Πορτογάλος παλαίμαχος μέσος έπαιξε στον Παναθηναϊκό οκτώ χρόνια και πήρε την ελληνική υπηκοότητα με αποτέλεσμα να παίξει και στην Εθνική ομάδα από το 2017.
Στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ ο Ζέκα βραβεύθηκε από τον τιμ μάνατζερ του τριφυλλιού Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ανέφερε: «Από μικρό που ήρθα στον Παναθηναϊκό, είχα κοντά μου τον Γρηγόρη. Είναι ένας άνθρωπους που είναι οικογένεια για μένα και ήθελα να είναι εδώ μαζί μου. Μου έμαθε τι σημαίνει Παναθηναϊκός και Ελλάδα.
Δείτε ΕπίσηςΑθανασίου στους Galacticos: «Ο Ρεμπρόφ έχει ψηθεί να έρθει άμεσα, δεν αποκλείεται το διπλό ταμπλό για λίγο...»
Ευχαριστώ τους συμπαίκτες, τους προπονητές που είχα στις ομάδες μου και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τους Έλληνες που με αγκάλιασαν και όταν πήγα στην Εθνική ένιωσα ένας από εσάς. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Επίσης με μεγάλη περηφάνια φόρεσα τη φανέλα της Εθνικής».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.