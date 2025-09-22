Ο Ζέκα βραβεύθηκε στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ και δήλωσε περήφανος που έπαιξε και στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Ζέκα είναι ένας ακόμα παίκτης που το περασμένο καλοκαίρι έβαλε τέλος σε μία σπουδαία καριέρα.

Ο Πορτογάλος παλαίμαχος μέσος έπαιξε στον Παναθηναϊκό οκτώ χρόνια και πήρε την ελληνική υπηκοότητα με αποτέλεσμα να παίξει και στην Εθνική ομάδα από το 2017.

Στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ ο Ζέκα βραβεύθηκε από τον τιμ μάνατζερ του τριφυλλιού Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ανέφερε: «Από μικρό που ήρθα στον Παναθηναϊκό, είχα κοντά μου τον Γρηγόρη. Είναι ένας άνθρωπους που είναι οικογένεια για μένα και ήθελα να είναι εδώ μαζί μου. Μου έμαθε τι σημαίνει Παναθηναϊκός και Ελλάδα.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες, τους προπονητές που είχα στις ομάδες μου και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τους Έλληνες που με αγκάλιασαν και όταν πήγα στην Εθνική ένιωσα ένας από εσάς. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Επίσης με μεγάλη περηφάνια φόρεσα τη φανέλα της Εθνικής».