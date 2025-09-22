Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την έλλειψη κυνικότητας που κάποια στιγμή θα στοίχιζε στην ΑΕΚ, μετά την πρώτη απώλεια βαθμών για τους κιτρινόμαυρους στη Λάρισα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που διαβάζει εξαιρετικά τα παιχνίδια και βλέπει τι δουλεύει καλά για την ομάδα του και τι όχι. Και γι' αυτόν τον λόγο σχεδόν σε κάθε ματς κάνει τις σωστές παρεμβάσεις από τον πάγκο παίρνοντας σχεδόν πάντα πράγματα από τις αλλαγές του. Όπως επίσης αναγνωρίζει και τι πρέπει να βελτιωθεί. Και είναι αλήθεια πως εδώ και αρκετό διάστημα, από τα καλοκαιρινά προκριματικά της Ευρώπης, σχεδόν σε κάθε συνέντευξη Τύπου φρόντιζε να επισημαίνει τη βελτίωση που χρειάζεται το σύνολό του στο τελείωμα των φάσεων.

Γιατί καλό το 1-0, αλλά αν κρατάς «ζωντανό» το παιχνίδι και δεν το «σκοτώνεις», κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα έχεις αδικήσει τον ίδιο σου τον εαυτό. Μάλιστα ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα με τη μαχητική ΑΕΛ Novibet είχε υπογραμμίσει ξανά την έλλειψη κυνικότητας από την ομάδα του στα τελευταία παιχνίδια και τη βελτίωση που απαιτείται στο τελείωμα των φάσεων. Κάτι που πλήρωσε τελικά η ΑΕΚ χθες στη Λάρισα καθώς αυτή τη φορά το clean sheet δεν κρατήθηκε (γιατί κάποια στιγμή αυτό φυσιολογικά θα συνέβαινε) και το δεύτερο γκολ δεν ήρθε ποτέ.

Τι είχαν δείξει τα προηγούμενα ματς πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ άφησε έτσι τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα, όπου μετά από τέσσερις αγωνιστικές είναι ξεκάθαρο τι της λείπει. Καθαρό μυαλό στην εκτέλεση. Στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό σύμφωνα με το Wyscout δημιούργησε φάσεις που ισοδυναμούσαν με 4,6 xGoals και σκόραρε δύο. Στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης τα xGoals της ήταν στο 1,52, αλλά σκόραρε ένα, ενώ στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό παρήγαγε φάσεις που έπιασαν τα 2,12 xGoals, αλλά πάλι σκόραρε μόλις μια φορά.

Σαφέστατα για να βρεις τον δρόμο προς τα δίχτυα θα πρέπει να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να κάνεις όταν διαθέτεις μάλιστα ποιοτική μεσοεπιθετική γραμμή είναι να φτιάχνεις φάσεις. Εκεί είναι που η ΑΕΚ πρέπει να «παντρέψει» αυτήν την παραγωγικότητα που διαθέτει με την κυνικότητα στην εκτέλεση. Γιατί το τελείωμα των φάσεων έχει να κάνει κυρίως με τη συγκέντρωση και την απόφαση της στιγμής. Κι αυτό είναι ένα στοιχείο που οι παίκτες του Νίκολιτς πρέπει να βρουν σύντομα ώστε να μην την πατήσουν ξανά με τον ίδιο τρόπο ή τουλάχιστον να μην γίνει συνήθεια γιατί σίγουρα δεν μπορεί σε όλα τα παιχνίδια να είναι πάντα άκρως αποτελεσματικοί.

Ο Νίκολιτς διάβασε τι χρειαζόταν το παιχνίδι, αλλά...

Από εκεί και πέρα ο Νίκολιτς απέδειξε ξανά ότι βλέπει που χρειάζεται ακριβώς να παρέμβει μέσα στο ματς με τις κατάλληλες κινήσεις από τον πάγκο. Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης με τις αλλαγές του ήταν επιδραστικός καθώς οι περισσότερες του έδωσαν αυτό που ήθελε με κυριότερη αυτή του Μάνταλου. Όχι μόνο για το γκολ που σημείωσε με το που μπήκε δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ, αλλά με την επιθετική πνοή που έδωσε συνολικά στην Ένωση. Σε εκείνο το διάστημα λοιπόν που η ΑΕΚ μπορούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ που θα τελείωνε πιθανότατα το παιχνίδι, αυτό δεν συνέβη, ενώ και μετά την ισοφάριση από τους «βυσσινί» η Ένωση παρά την πίεση δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Ίσως χρειαζόταν να είχε πάρει κάτι και από το μεγάλο «όπλο» της, τις στατικές φάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν «μακιγιάρει» την αναποτελεσματικότητα σε κανονική ροή αγώνα. Ωστόσο, ούτε αυτό συνέβη, ενώ δεδομένα ο Γιόβιτς δεν ήταν σε καλή μέρα καθώς παρότι αυτή τη φορά τροφοδοτήθηκε, τα τελειώματά του δεν είχαν την απαιτούμενη ακρίβεια. Σε έναν μαραθώνιο όπως είναι το πρωτάθλημα και ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν οι δύο βαθμοί που άφησε η ΑΕΚ στη Λάρισα δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Σε μια έδρα δυνατή με κόσμο που δημιουργεί μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα υποστηρίζοντας με πάθος την ομάδα της πόλης του. Ωστόσο μπορεί να είναι ένα καλό μάθημα για τους κιτρινόμαυρους. Να καθαρίσουν το μυαλό τους και να φτιάξουν την εκτέλεση που είναι κυρίως πνευματικό ζήτημα, καθώς η ποιότητα δεν λείπει.

Για το τέλος μια διαιτητική επισήμανση. Βλέποντας ξανά και ξανά το μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς με τις τάπες στον αστράγαλο, αδυνατείς να καταλάβεις για ποιον λόγο ο Φωτιάς στο VAR δεν κάλεσε τον Μόσχου για on field review και αναβάθμιση της κάρτας σε κόκκινη. Τέτοια μαρκαρίσματα και στο συγκεκριμένο σημείο έχουν στείλει στις περισσότερες περιπτώσεις τους διαιτητές σε τσεκάρισμα της φάσης στο μόνιτορ. Όπως προκαλεί απορία και το γεγονός ότι ο Φωτιάς δεν κάλεσε τον διαιτητή για να δει αν όντως η μπάλα βρήκε το χέρι του Πινέδα πριν καταλήξει στα δίχτυα, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε χωρίς να γίνει το on field review.