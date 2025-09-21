Οι παίκτες του ΟΦΗ προεξεχόντων των Λαμπρόπουλου - Μαρινάκη απολογήθηκαν στους φίλους της ομάδας που έδωσαν το παρών στη Λιβαδειά. Το μήνυμα του Μίλαν Ράσταβατς.

Απόγευμα - εφιάλτης για τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά. Οι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ κόντρα στο Λεβαδειακό από το 21ο δευτερόλεπτο, σε όλο το δεύτερο μέρος αγωνίστηκαν με εννέα παίκτες και εν τέλει ηττήθηκαν με 4-0.

Μετά τη λήξη του ματς ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος και ο... παλιός Νίκος Μαρινάκης πήγαν προς την πλευρά των Ομιλιτών που βρέθηκαν στο «Λάμπρος Κατσώνης», με τους υπόλοιπους παίκτες να ακολουθούν. Όπως φάνηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση ο captain της ομάδας απολογήθηκε για το «βαρύ» αποτέλεσμα και την κακή αγωνιστική εικόνα.

Από την πλευρά του ο Μίλαν Ράσταβατς στις δηλώσεις του στην NOVA τόνισε πως το μόνο... φάρμακο μετά αυτήν την ήττα είναι μια νίκη.

«Δεχτήκαμε γκολ από το πρώτο λεπτό και μετά βρεθήκαμε να κυνηγάμε το σκορ. Πάντα ήμασταν ένα βήμα πίσω και πιστεύω πως θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα μας. Το φάρμακο μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι μια νίκη και μετά όλα αρχίζουν από την αρχή», ανέφερε ο Σέρβος τεχνβικός.

Ο κόουτς του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε είπε: «Είναι πολύ σκληρό όταν δέχεσαι γκολ στο πρώτο λεπτό, οι δύσκολες καταστάσεις έρχονταν η μια μετά την άλλη και μας έβαζαν σε προβλήματα. Δεν είχαμε την δυνατότητα σε καμία περίοδο του αγώνα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα.

Ειδικά μετά την δεύτερη αποβολή ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε χώρους για να επιτεθούμε και να βάλουμε δύσκολα στον Λεβαδειακό. Η ενέργεια που χρειαζόταν για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες ήταν πολύ μεγάλη.

Ελπίζω να είμαστε αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουμε πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και θέλει διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα και πρέπει να αφήσουμε γρήγορα πίσω μας αυτό το παιχνίδι και να κάνουμε μια νίκη ώστε να ξαναβρούμε τον δρόμο μας».