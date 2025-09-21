Ο Ολυμπιακός έχασε με τον Ελ Καμπί δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 48' με τον Ντέσερς και ο Ολυμπιακός δεν είχε άλλη λύση από το ν' αυξήσει την ένταση στο παιχνίδι του και να ψάξει την ισοφάριση.

Οι Πειραιώτες με την είσοδο του Ποντένσε έγιναν πιο απειλητικοί και στο 58' έφτασαν κοντά στο 1-1.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε την κάθετη, ο Ελ Καμπί βρέθηκε απέναντι στον Ντραγκόφσκι, όμως έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Το τετ α τετ του Ελ Καμπί

Στο 61' ο Μαροκινός φορ βρέθηκε δεξιά στη μεγάλη περιοχή κι εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ, ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στο αριστερό παραθυράκι.

Η δεύτερη ευκαιρία του Ελ Καμπί και η απόκρουση του Ντραγκόφσκι