Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ζήτησε πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Τετέ με τον Γερμανό ρέφερι να του διαφωνεί και να του δείχνει κίτρινη.

Στο 35ο λεπτό βγήκε κίτρινη κάρτα στον Καμπελά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού πήγε να περάσει ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και ζήτησε παράβαση (πέναλτι) για αντικανονικό μαρκάρισμα του Τετέ. Ο ρέφερι Αϊτεκίν διαφώνησε και του έδειξε κίτρινη κάρτα.

