Η ΑΕΛ Novibet λίγο πριν το τέλος του α' μέρους με αντίπαλο την ομάδα της ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει.

Στο 37' ήταν η τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet στον εντός έδρας αγώνα της με την ΑΕΚ. Ο Πασάς έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι με ένα ωραίο πλασέ του μετά από την πάσα του Σαγάλ.

