ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ: Η τεράστια φάση των γηπεδούχων με το δοκάρι του Πασά
Η ΑΕΛ Novibet λίγο πριν το τέλος του α' μέρους με αντίπαλο την ομάδα της ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει.
Στο 37' ήταν η τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet στον εντός έδρας αγώνα της με την ΑΕΚ. Ο Πασάς έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι με ένα ωραίο πλασέ του μετά από την πάσα του Σαγάλ.
