Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να σκορπάει βαθμούς σε παιχνίδια, όπως αυτό με τον Παναιτωλικό.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς στο ματς με τον Παναιτωλικό και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ανέλυσε τι δεν πήγε καλά με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βούλγαρος εξτρέμ μετά το ματς στα κανάλια Novasports:

«Νιώθω πολύ καλά σωματικά. Γύρισα γρήγορα. Ήταν να γυρίσω πιο μετά, όμως νιώθω καλά. Το σώμα μου ήταν έτοιμο».

Για τη νέα γκέλα: «Είμαι μέρος της ομάδας και προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου και να βοηθάω. Βγάλαμε αντίδραση. Αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε γκολ. Ούτε γρήγορο, ούτε στη συνέχεια του ματς. Γι' αυτό δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά: «Εφόσον δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς, τότε σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε άμεσα και κάθετα, δεν μας άφησαν τους χώρους. Έπαιξαν κλειστά. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Αλλά σπαταλήσαμε πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο τελευταίο 20λεπτο».

Για το αν επηρέασε η ήττα από τον Λεβαδειακό: «Δεν νομίζω. Το τελευταίο ματς ήταν… ντροπιαστικό για εμάς, που δεχτήκαμε τέσσερα γκολ. Το αφήσαμε πίσω μας. Αντιδράσαμε απόψε. Μόνο το γκολ μας έλειψε. Φτιάξαμε πολλές φάσεις».

Για την απώλεια βαθμών στην Τούμπα: «Το έχω πει από την αρχή της σεζόν. Τέτοιου τύπου ματς πρέπει να τα παίρνουμε, αν θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές».

Για τη σέντρα του και την κεφαλιά του Καμαρά: «Δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες στον Καμαρά. Του είχα πει να επιτεθεί στην περιοχή. Αυτές τις φάσεις τις έκανε γκολ. Δεν είναι κάτι ατομικό. Όλη η ομάδα έχει την ευθύνη».