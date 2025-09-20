Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι έλειψε μόνο το γκολ από τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ματς κλήθηκε να εξηγήσει τι πήγε λάθος:

«Δεν σκοράραμε είναι πολύ απλό. Αυτή είναι η γνώμη μου», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου.

Όταν ρωτήθηκε ο Ρουμάνος τεχνικός τι θ' άλλαζε σχολίασε: «Η αντίπαλη ομάδα είχε 9-10 παίκτες στα τελευταία 16 μέτρα. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι.

Όταν η άλλη ομάδα αμύνεται τόσο χαμηλά είναι δύσκολο να σκοράρεις. Δημιουργήσαμε, βέβαια, παίξαμε κάθετα και στο πλάι, φέραμε την μπάλα στην περιοχή. Χάσαμε ευκαιρίες σε κενή εστία και από πολύ κοντά. Αυτό που μας έλειπε ήταν η μπάλα να μπει στα δίχτυα. Δεν είχαμε τύχη στην τελική πάσα και στην τελική επαφή».