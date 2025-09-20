ΑΕΛ Novibet: «Καλούμε τις αρχές να αναθεωρήσουν και να επιτρέψουν την προσέλευση των φιλάθλων της ΑΕΚ»

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Novibet εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να δοθούν εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ.

Αστυνομία και Υπουργείο άναψαν... κόκκινο για την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ στην AEL FC Novibet Arena, με την ΑΕΛ Novibet να εκφράζει τη διαμαρτυρία της για αυτό με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι «βυσσινί» τονίζουν ότι είναι αντίθετοι με αυτή την απόφαση καθιστώντας απολύτως υπεύθυνη την ΕΛ.ΑΣ. εφόσον συμβεί το οποιοδήποτε περιστατικό, επισημαίνοντας πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρξει αθρόα προσέλευση οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι φαίνεται ότι αγοράζουν εισιτήρια διάσπαρτα σε διάφορες θύρες του AEL FC ARENA».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για την απόφαση των αστυνομικών αρχών να μην επιτρέψουν το άνοιγμα της κερκίδας (πέταλο) των φιλοξενούμενων για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα της 21/09 με την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Παρά το γεγονός ότι είχε εκδηλωθεί η πρόθεση των οργανωμένων οπαδών και των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν φιλήσυχα τον εν λόγω αγώνα, χωρίς παρεκτροπές και σε κλίμα συνεργασίας, και παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις μας και την προθυμία να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία εμμένει σε μια ανεξήγητη και επικίνδυνη στάση, η οποία όχι μόνο δεν αποτρέπει την παρουσία φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, με ευθύνη αποκλειστικά των αρμόδιων αρχών.

Η επιλογή να μην δοθεί οργανωμένος χώρος στους φιλοξενούμενους φιλάθλους ανοίγει τον δρόμο για άναρχη προσέλευσή τους σε άλλες θύρες, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο επεισοδίων και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των θεατών. Έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι θα υπάρξει αθρόα προσέλευση οπαδών της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι φαίνεται ότι αγοράζουν εισιτήρια διάσπαρτα σε διάφορες θύρες του AEL FC ARENA, όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας. Έχουμε δε ποικιλοτρόπως επισημάνει ότι, λόγω του ότι το γήπεδό μας δεν διαθέτει διαχωριστικά κιγκλιδώματα μεταξύ των θυρών, θα προκύψει συγχρωτισμός οπαδών και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καθιστά την ΕΛ.ΑΣ. απολύτως υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει εξαιτίας της απόφασης αυτής. Καλούμε άμεσα τις αρμόδιες αρχές να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επιτρέψουν το αυτονόητο: την ομαλή και ασφαλή προσέλευση των φιλοξενούμενων σε συγκεκριμένο, ελεγχόμενο χώρο, όπως επιβάλλει η λογική και η διεθνής πρακτική.

Η πρόληψη των επεισοδίων δεν επιτυγχάνεται με τέτοιου είδους απαγορεύσεις, αλλά με σωστή οργάνωση.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί την ΕΛ.ΑΣ. να πρυτανεύσει η λογική και είτε να απαγορευτεί και η μεμονωμένη μετακίνηση είτε να ανοίξει η θύρα (πέταλο) των φιλοξενούμενων οπαδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η εν γένει πρόληψη έκνομων ενεργειών, που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε οπαδούς και των δύο ομάδων.

Σε αντίθετη περίπτωση, θέτουμε τις αρμόδιες αρχές προ των ευθυνών τους, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας για την ενδεχόμενη τέλεση επεισοδίων λόγω παραλείψεων των ανωτέρω αρχών».